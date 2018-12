Australien mit Outback – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 28. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 11.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Australien mit Outback – Reiseführer von Iwanowski: Australien lockt mit seinen Naturwundern wie dem einzigartigen Great Barrier Reef, dem Outback mit seiner unendlichen Weite und den bizarren Landschaften von Kimberley – über 500 Nationalparks schützen die faszinierende Natur des Landes. Einzigartig sind auch Australiens Flora und Fauna, die ihre Entstehung und Erhaltung der abgeschiedenen Lage des fünften Kontinents verdanken: Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es Kängurus, Koalas und Schnabeltiere. Die Vogelwelt wartet ebenfalls mit einem enormen Artenreichtum auf. Aber auch die quirligen Metropolen entlang der Küste, allen voran Sydney und Melbourne, sind Traumziele vieler Reisefreudiger.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Australien begeistert Reisende aus aller Welt. Die Offenheit und Gastfreundschaft der „Aussies“ heißen jeden Besucher herzlich willkommen. Das Reisehandbuch Australien überzeugt mit ausführlichen Routenbeschreibungen durch das ganze Land, die ideal auf die Bedürfnisse von Mietwagen- und Wohnmobilfahrern abgestimmt sind. Auch Backpacker finden viele praktische Infos für eine individuelle Australien-Reise.

9,0 von 10 wunderbaren Orten