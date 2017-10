Augusta Theler – Mit dem Hebammenkoffer um die Welt ist ein Buch aus dem Hier und Jetzt Verlag von 2017.

Augusta Theler – Mit dem Hebammenkoffer um die Welt: Die Hebamme Augusta Theler pendelt zwischen verschiedenen Welten: Im Spital Thun wird sie von moderner Technik, Medikamenten und qualifiziertem Personal unterstützt. In Nepal und Haiti, wo sie nach schweren Erdbeben humanitäre Einsätze leistet, ist Augusta Theler auf sich gestellt. Eindrücklich berichtet sie von ihrer Tätigkeit in Weltgegenden, wo alles zerstört wurde, aber mit jedem Neugeborenen das Leben weitergeht. Geburtshilfe hat in Thelers Familie Tradition. Ihre Grossmutter war Dorfhebamme im Wallis und besuchte 1915 die Hebammenschule in Sitten. Der Blick zurück in die Familiengeschichte zeigt, wie sich der Hebammenberuf in der Schweiz in den letzten hundert Jahren verändert hat. Kinderreiche Familien wegen religiöser Vorschriften und fehlender Verhütungsmittel, illegale Abtreibungen oder ein Kaiserschnitt ohne Narkose – all das gehört auch in der Schweiz noch nicht lange der Vergangenheit an.

Ich habe mal eine Dokumentation über Hebammen gesehen und weiß seitdem wie wichtig diese in der Begleitung der Schwangerschaft sind. Man hat ja nur das Bild davon, dass diese helfen Kinder zur Welt zu bringen. Das ist ganz sicher ein Teil der Aufgaben, aber eine Hebamme hat noch viele andere Aufgaben und in vielen Ländern dieser Welt gibt es diese Unterstützung nicht, wie Augusta Theler weiß. Ich finde es klasse, dass sie in diese Länder reist, unbezahlten Urlaub nimmt und dort hilft. Es gibt nur wenige Menschen die das tun würden und ob einen das Thema nun interessiert oder auch nicht, man sollte einen großen Respekt davor haben. Alleine aus dem Grund kann ich euch schon raten in dieses Buch reinzuschauen und ein bisschen von der Einstellung von Frau Theler erleben.

7,0 von 10 Hebammen unterwegs