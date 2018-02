August ist ein Film mit u.a. Anthony Hopkins, Leslie Phillips, Kate Burton, Gawn Grainger und Rhian Morgan von Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) aus dem Jahr 1996.

August / Faszinierender Film von und mit Anthony Hopkins (Pidax Film-Klassiker) Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) (02.02.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Anthony Hopkins, Leslie Phillips, Kate Burton, Gawn Grainger, Rhian Morgan

Englisch, Deutsch

August: Wales: Der trinksüchtige Ieuan (Anthony Hopkins) verwaltet den Landsitz seines Schwagers, Professor Blathwaite. Als der Professor seine Frau Helen, eine junge attraktive Amerikanerin, mitbringt, ist das Drama vorprogrammiert. Helen verdreht Ieuan den Kopf und leitet so die allmähliche Zerstörung der ländlichen Idylle ein. Er ist dazu nicht der einzige, den die Frau interessiert …

Ich bin ja ein großer Anthony Hopkins Fan, daher musste ich diesen Film sehen, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Der Film ist schon über 20 Jahre alt und man merkt es ihm auch an, wenn ich ehrlich bin. Aber das war nicht weiter schlimm, ich fand ihn hervorragend gespielt. Die Geschichte dazu stammt aus dem Roman Onkel Wanja, die dürfte der ein oder andere von euch kennen, die Umsetzung hier zum Film war okay, wenn auch kein Meisterwerk, da muss man ebenfalls ehrlich sein. Anthony Hopkins aber spielt seine Rolle klasse, das war ein großes Vergnügen und ich hätte ihn auch beinahe erst nicht erkannt, was ein Vollbart doch ausmacht. Schaut am besten selbst mal rein, der Film ist dann für die von euch was, die gerne in Filmen etwas mitdenken.

