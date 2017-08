August Wilhelm Schlegel: Romantiker und Kosmopolit ist eine Biografie vom Übersetzer von Shakespeares Dramen aus dem Konrad Theiss Verlag von 2017.

August Wilhelm Schlegel: Romantiker und Kosmopolit: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich August Wilhelm Schlegel bisher nicht wirklich kannte. Erst kürzlich hatte ich kurz was über ihn gelesen und als dies Buch erschien dachte ich mir ich informiere mich mal etwas mehr, das einzige was ich wusste war, dass er Shakespeare übersetzt hat. Er selbst lebte in der Zeit von (1767-1845), eine Zeit die ich sehr spannend finde, darüber mehr zu erfahren war also auch mein Ziel.

August Wilhelm Schlegel war Professor an der Universität Jena, von 1798 bis 1801. Zu seinen Studenten zählten u.a. Karl Marx und Heinrich Heine. Die Zeit der Befreiungskriege erlebte der Patriot Schlegel in der aktiven Politik. Als Privatperson blieb Schlegel bisher nur schwer zugänglich. Jochen Strobel hat die kürzlich veröffentlichten Briefe intensiv ausgewertet und zeigt erstmals auch den verantwortungsbewussten, bürgerlichen Familienmenschen.

Ich fand diese Biografie sehr spannend, auch wenn man ihn nicht wirklich kennt, so wie ich vorher, kann das spannend sein, wenn man sich eben für die Zeit des 18 und 19 Jahrhundert interessiert. August Wilhelm Schlegel war eine wichtige Persönlichkeit in den Jahrhunderten, so kann ich euch empfehlen selbst unbedingt mal reinzuschauen.

8,0 von 10 historischen Persönlichkeiten