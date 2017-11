Aufstieg und Popularität von Casino Apps in App Stores

Mit Apps für Smartphones ist es so eine Sache. Es gibt zig tausend App-Programmierer, die mitunter sehr nützliche Apps programmieren, die einen den Alltag dank bester Technologien erleichtern könnten. Nicht selten steckt hinter einer an sich grandiosen Idee eine nicht ganz ideale Umsetzung. Oder was, wenn trotz gelungener Umsetzung die Downloads ausbleiben? Es fehlt manchmal einfach an Popularität, an Werbung, an Beliebtheit… Achen Sie auf die Produkte großer Konzerne. Auch wenn diese schlecht sind, bescheren Sie viele Verkäufe, viele Klicks und Downloads und damit viel Werbung. Wenn Sie als „kleiner Programmierer“ eine gute Ware abliefern, ist das längst kein Garant mehr für zig Millionen Downloads. Leider. Auffallend ist aber, dass jede Produktschiene eine gewisse Zeit hat, in der das Produkt schlichtweg funktioniert. Denken Sie zurück an die Zeit der Filesharing-Börsen. Hätten Sie damals ein kleines Programm auf den Markt gebracht, das diese Tauscherei vereinfacht – Sie wären in aller Munde gewesen und hätten zig User weltweit gehabt (und später wohl Probleme mit der Justiz, wenn Sie nicht sehr sorgfältig waren). In den 2000ern boomten Social Networks. Und sie boomen noch immer. Genauso Instant Messenger. Und neuerdings auch Apps für Online Casinos.

Die Apps der Online Casinos

Der Grund, warum mehr und mehr Apps erscheinen, ist ein einfacher. Apps sind der einfache Zugriff auf Dienste, die im WWW angeboten werden. Einfaches Beispiel: Wollten Sie noch vor fünf Jahren eine Reiseroute von Recklinghausen nach Schneckingen im Internet erstellen, mussten Sie den Browser öffnen, einen Routenplaner aufrufen, Start und Ziel eingeben, optional Tempobeschränkungen eingeben usw, danach die Route ausdrucken und einpacken, damit Sie sie im Auto bei sich hatten.

Heute starten Sie die App, die direkt auf den Dienst der Seite zugreift, geben nur noch Start und Ziel ein. Alle anderen Informationen, sowie Umfahrungen usw. werden direkt aus dem Internet geladen und in Echtzeit erhalten Sie nicht nur die Reiseroute, sondern, wenn Sie das Handy neben sich liegen haben, auch die exakte Position mit Verkehrsmeldungen usw. Eine App ist also eine geniale Erleichterung für viele Dienste, die das Internet bietet.

Weil Online Casinos einen immensen Aufschwung erleben, gingen auch deren Anbieter mit der Zeit und haben für die Betriebssysteme der Mobilgeräte passende Apps programmiert. Die Zeiten, in denen Sie den Computer starten mussten, denn einen Browser mit Flash brauchten, um die Animationen laufen zu lassen, sind somit vorbei. Die Apps kennen Ihre Login-Daten und verbinden Sie direkt mit Ihrem Kundenkonto, auf dem Ihr Guthaben hinterlegt ist. Die App greift direkt auf alle Spiele zu und lässt Flash-Animationen von früher richtig alt aussehen. Die App ist schlank und reduziert den Datentransfer zwischen Ihnen und dem Casino auf ein Minimum. Das macht die Übertragung zu einem Kinderspiel. So machen Spiele aller Art, selbst wenn sie noch so aufwendig und bunt sind, egal ob mit oder ohne Soundeffekten, zu einem wahren Vergnügen. Nie war es einfacher und schneller, in einem Online Casino um echtes Geld zu zocken. Und weil der Casino-Markt gigantisch ist, wollen alle Anbieter ein Stück von diesem Milliardenmarkt abbekommen. Nutznieser sind die Spieler, die die Downloads der Apps in immense Höhen treiben.

Wenn Sie ein Online Casino auswählen…

… sollten Sie auf alle Fälle auf dessen Seriosität achten. Das ist die Grundregel Nummer eins. Nur wenn eine gültige Lizenz existiert, die in Deutschland anerkannt wird, sollten Sie in dem Casino spielen. Ansonsten bewegen Sie sich in einer rechtlichen Grauzone. Das Casino sollte über hervorragende Kritiken verfügen und entsprechend oft empfohlen worden sein. So können Sie weitgehend sicher sein, dass das Geld, das Sie überweisen, nicht einfach so verschwindet, sondern dass Sie wirklich um Gewinne spielen können, die auch am Ende ausbezahlt werden. Euro Palace casino Tischspiele kann ich da empfehlen. Ein guter Kundensupport sollte unbedingt existieren. Wenn Sie dann noch eine App dazu im App-Store für Ihr Betriebssystem finden, diese App gut bewertet wurde, können Sie sich ins Casino-Abenteuer stürzen. Und das mit gutem Gewissen. Aber stellen Sie sicher, dass Sie um Hilfe bitten, wenn Sie Spielsucht haben. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und Glück!

Informationen werden von diesen Seiten gesammelt:

● Google Play Casino Apps

● Apple Store Apps

● Microsoft Casino Apps

● Spielbank oder Online Casino?

● Deutscher Spielbankenverband