Auf ein Frühstücksei mit … ist ein Hörbuch von tacheles!/ROOF Music aus dem Jahr 2017.

Auf ein Frühstücksei mit …: »Auf ein Frühstücksei mit …« – so lädt Moritz von Uslar seit fünf Jahren Prominente zum morgendlichen Gespräch für seine gleichnamige Kolumne in DIE ZEIT ein.

Uslars Autorenschaft beginnt dabei schon bei der eigenwilligen Auswahl seiner Gesprächspartner und setzt sich darin fort, eine wunderbar entspannte, saloppe und intime Gesprächssituation herzustellen, in der er seine Gäste mit ihrem Image, mit Fragen zur Politik und Kultur und einfach nur mit dem unnachahmlichen Uslar-Interviewstil konfrontiert. Es entsteht ein fein gezeichnetes Psychogramm des Interviewten sowie ein Abbild der deutschen Politik und Gesellschaft. Das ist modernes Feuilleton. Und das ist höchst inspirierende Unterhaltung.

Ich muss gestehen, dass ich diese Kolumne nicht kannte und gespannt war, denn Interviews zu führen, das weiß ich selbst, ist nicht so einfach. Klar, es ist einfach vordefinierte Fragen zu stellen, aber den anderen auch zu erreichen ist die Kunst. Das schafft der Autor mit seiner Art ganz einfach, wohl spielt auch die Lage eine große Rolle. Beim Frühstück plaudert es sich einfacher. Dabei kommen sehr interessante Gespräche und Einblicke in die oft sehr bekannten Personen zusammen. Manches Mal aber auch eher nur Geplaudere ohne tiefgründig zu sein. Lesen würde ich das ehrlich gesagt nicht, das würde mir schwer fallen, aber als Audiobuch kann ich euch das sehr empfehlen, hört aber am besten selbst mal rein.

7,0 von 10 Smalltalk Gesprächen