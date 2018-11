Auf die schlanke Tour: So werden Unternehmen lean und agil ist ein Buch aus dem Verlag O’Reilly vom 9. Oktober 2018.

Auf die schlanke Tour: So werden Unternehmen lean und agil:»Lean Management funktioniert bei uns nicht!«, hört der Lean-Experte Michael Habighorst in vielen Unternehmen. Seine Diagnose: Das Wissen um Methoden reicht nicht aus, es fehlt an einem tiefen Verständnis dafür, was agile Vorgehensweisen und »Lean« im Kern ausmacht.

In einem Selbstversuch demonstriert der überzeugte Lean-Verfechter eindrucksvoll, wie universell anwendbar die Lean-Philosophie ist: Mit dem Fahrrad fuhr er allein von Freiburg zum Nordkap und zurück – 9.149 Kilometer. Aus den spannenden, überraschenden, manchmal auch absurd-komischen Begebenheiten während seiner strapaziösen Radtour leitet er alle wichtigen Prinzipien des Lean Management ab. Prägnante, authentische Storys aus Unternehmen ergänzen den Reisebericht.

7,0 von 10 Radtouren