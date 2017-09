Attack of the Killer Donuts ist ein Trashfilm von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2016.

Attack of the Killer Donuts: Johnny führt eigentlich ein entspanntes Dasein. Er wohnt noch bei seiner Mutter Emma, hat die blonde Highschool-Schönheit Veronica (Lauren Compton) als Freundin und arbeitet mit seiner besten Freundin Michelle (Kayla Compton) in einem Donut-Laden, der immer nur von derselben Handvoll Kunden aufgesucht wird. Seine geruhsame Welt bricht allerdings in sich zusammen, als eine von seinem einsiedlerisch lebendenden Erfinder-Onkel Luther entwickelte Tinktur aus Versehen in der Donut-Fritteuse landet! Die gefährliche Mischung bringt es mit sich, dass Kunden, die einen Donut verspeisen, anschließend zu tödlichen „Flatulenzen“ neigen, während andere Donuts direkt selbst zu gefährlichen Menschenfressern mutieren! Johnny sieht sich gezwungen, sein geballtes Donut-Wissen gegen die schnell bedrohlich werdende Teigwaren-Plage aufzufahren…

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Was für ein blödsinniger und billig gemachter Film. Dennoch hat er mich unterhalten, allerdings auf eine kranke Art und Weise, wenn ich ehrlich bin. Man muss schon Liebehaber solcher Trashfilme sein um Attack of the Killer Donuts zu mögen, aber wenn, dann kann er sehr unterhaltsam sein. Ich musste ziemlich oft lachen, immer dann wenn die Donuts Menschen angefallen haben. War auch irgendwie interessant zu sehen wie man das von den Effekten macht und ich muss zugeben so einfallslos war das gar nicht. Natürlich kann Attack of the Killer Donuts nicht mit richtigen Horror-Filmen mithalten, aber wie gesagt, für einen Filmabend mit Freunden ist er super geeignet, kann man sich gemeinsam drüber kaputtlachen.

6,0 von 10 leckeren Donuts