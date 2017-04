Atari Flashback Classics: Die Atari Classics Collection Vol.1 und 2 bietet jeweils 50 Remaster-Versionen (in erstklassiger HD-Qualität) von klassischen Atari- und Arcade-Titeln für die Xbox One.

Das sind die Anfänge der Spielegeschichte, man was habe ich mich auf diese Collectionen für die Xbox gefreut, ich bin ja eh so der Konsolenzocker am Fernseher und wenn man dann diese klassischen Spiele startet fühlt man sich glatt 30 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Mir mit meinen beinahe 40 Jahren macht das riesen Spaß, denn ich habe früher als Kind eben genau diese Spiele schon gespielt. Sei es nun Pong oder RealBoxing, es sind so viele Spiele dabei die wir früher hatten, die mir auch heute noch Spaß machen, wenn gleich auch mehr Phantasie dazu gehört als es bei modernen Spielen der Fall ist.

Ich denke zwar, dass Jugendliche heute mit diesen Spielen nichts mehr anfangen können aber für uns älteren ist diese Sammlung ein großes Highlight und holt kurzweilig die Kindheit zurück vor den Fernseher.