Asterix – Unbeugsame Lateinzitate von A bis Z ist ein Buch von Egmont Comic Collection aus dem Jahr 2017.

Asterix – Unbeugsame Lateinzitate von A bis Z: Von „Alea iacta est“ bis „Veni, vidi, vici“: Sprüche wie diese aus der vermeintlich toten Sprache Latein sind auch heute noch quicklebendig – vor allem dank Asterix! Die zahlreichen Zitate aus den Alben mit der dazugehörigen Übersetzung kennen Millionen Leser in- und auswendig. Doch was steckt hinter den Sprüchen? Dieses Büchlein präsentiert mehr als 70 Lateinzitate aus den Asterix-Bänden und interessante Hintergrundinfos zu historischen Begebenheiten, unterhaltsam verpackt und reich bebildert.

Ich muss ehrlich sagen, dass das Buch in dem was es abbildet so ziemlich perfekt ist. Natürlich ist es bedingt spannend zu lesen und ich denke auch nur für riesen Fans der Asterix und Obelix Comics geeignet, dann aber ein perfektes Buch. Denn die lateinischen Übersetzungen stehen immer mit Bildausschnitt, dass man also den Zusammenhang erkennt plus Erklärung was es heißt, wie man es gesagt hat, zu welchen Anlässen man es früher gesagt hat, was diese Sätze in anderen Sprachen für Bedeutungen haben und und und, also extrem viele Informationen.

Ideales Lesefutter für alle, die von Asterix nicht genug bekommen und immer ein paar Weisheiten in petto haben wollen. Beati possidentes (=Glücklich die Besitzenden)!

9,0 von 10 dicken Galliern