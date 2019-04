Ashanti ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Michael Caine, Peter Ustinov, Beverly Johnson, Kabir Bedi und Omar Sharif von Pidax Film aus dem Jahr 1979.

Letzte Aktualisierung am 24.04.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ashanti: Es passiert bei der Arbeit für die Weltgesundheitsorganisation in einem westafrikanischen Land: Dr. Anansa Linderby (Beverly Johnson) wird während eines Badeausfluges von den Männern des Sklavenhändlers Suleiman (Peter Ustinov) gekidnappt. Ihr Mann, Dr. David Linderby (Michael Caine), nimmt sofort die Verfolgung auf. Die Jagd führt in die nordafrikanische Wüste …

Pidax präsentiert das Abenteuer unter Afrikas heißer Sonne aus dem Jahr 1979. Regisseur Richard Fleischer inszenierte das Geschehen mit Action, Nervenkitzel, Gewalt und vielen abenteuerlichen Bildern in prächtiger Landschaft . „Ashanti“ ist der Name eines afrikanischen Stammes, zu dem die verschleppte Ärztin irrtümlich gezählt wird. Die Geschichte, in der weitere Stars wie Omar Sharif, William Holden und Kabir Bedi mitspielen, dreht sich um das brisante Thema des Sklavenhandels. Hauptdarstellerin Beverly Johnson war das erste afro-amerikanische Model, das auf dem Cover des US-Magazins „Vogue“ erschien.

Ein heftig gut besetzter Film, den ich schon so oft schauen wollte und immer wieder ist was dazwischen gekommen. Jetzt gibt es den Film wieder neu auf DVD und ich habe ich sofort nachgeholt und bin einfach nur begeistert. Die Darsteller alleine haben so eine große Präsenz, das ist der absolute Wahnsinn. Dazu ist die Story einfach spannend bis zum Ende. Nicht nur spannend, sondern man fiebert auch richtig mit. Das der Film schon so alt ist wie ich, also etwa 40 Jahre merkt man ihm nicht an. Was soll ich noch sagen, ich bin so begeistert, das ich den Film am liebsten jedem von euch kaufen würde, leider geht das nicht, also schlagt am besten schnell selbst zu.

10 von 10 spannenden Wüstenabenteuern