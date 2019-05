Artus ist das neueste Album von Schandmaul und We Love Music (Universal Music) vom 3. Mai 2019.

Artus von Schandmaul: Mit Artus demonstrieren Schandmaul einmal mehr ihr über die vielen Jahre organisch gewachsenes Können, und so bildet jeder Song auf Artus eine engmaschige Einheit aus Musik und Wort, wobei dieser musikalische Bilderteppich sowohl aus vielerlei gewohnten, wie auch völlig neuen erfrischenden Klangfarben zu einem makellosen Gesamtbild verwoben ist. Dabei ist der grandiose Sound sowohl jahrelanger Erfahrung als auch der Produktion von Fabio Trentini geschuldet, der u.a. für Produktionen wie Guano Apes, Donots und H-Blockx bekannt ist.

Der Mix wurde diesmal in die kompetenten Hände von Ronald Prent (u.a. Rammstein, Depeche Mode, Iron Maiden) gelegt, das Mastering übernahm die dreifache Grammy Gewinnerin Darcy Proper (u.a. R.E.M., Johnny Cash, Toto). Auch grafisch greifen Schandmaul diesmal auf eigene Stärken zurück. So entstammt das Cover von Artus den zeichnerischen Künsten von Sänger Thomas Lindner persönlich.

Artus ercheint als Limitierte Fanbox ( Ltd. Special Edition plus Doppelvinyl Artus plus Schandmaul – Flagge plus 3 Kunstdruck und DVD – (20 Jahre Schandmaul – Kein Weg zu weit – 16.11.18 Live aus der Kölner Lanxess Arena – 2h-43m) als Ltd. Special Edition (2CD im Digipack), Doppel Vinyl im Gatefold (Schwarz/Downloadvoucher).

Ich muss ja ehrlich sein, ich kannte Schandmaul bisher nur vom Namen und habe glaube ich mal einen Track irgendwo gehört der mir nicht gefallen hat und dann nicht weiter reingehört. Das war ein Fehler wie mir dieses Album bewiesen hat, denn der Sound hier ist einfach fett. Das macht richtig Laune zuzuhören und auch die Musikrichtung gefällt mir extrem gut. Ich habe mich richtig in dieses Album verliebt und höre es heute schon hoch und runter, daher meine ganz klare Kaufempfehlung.

10 von 10 Rittern der Tafelrunde