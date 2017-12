Artedition: zeitgenössische Kunst – contemporary art ist ein Kunstbuch aus dem Studia Universitätsverlag Innsbruck von 2017.

Artedition: zeitgenössische Kunst – contemporary art: Das Kunstbuch Artedition erscheint mit dieser zweiten Ausgabe 2018 im zweijährigen Intervall. Nach 2016 wird auch dieses Mal ein breites Spektrum an internationalen bildenden Künstlern/innen und Kunstwerken, mit dem Fokus deutschsprachiger Raum, vorgestellt. Ergänzt durch Texte zum Thema Kunst, erfährt dieser Band eine weitere Bereicherung und die Literaten/innen eine weitere Möglichkeit sich zu präsentieren. Artinnovation hat sich zum Ziel gesetzt Kunst einer breiten und interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen.

Das Buch hat das, was es vorhatte, also Kunst der Öffentlichkeit näher zu bringen, bei mir auch geschafft. Es hat mich erreicht und ich habe sehr interessiert drinnen geblättert, was im übrigen auch großen Spaß macht, denn das Buch ist sehr hochwertig gedruckt. Nicht nur das, auch der Stil sieht sehr hochwertig aus, man merkt also auf jeder Seite, dass sich die Macher sehr viel Mühe gegeben haben und auch sehr viel Herzblut reinsteckten. Allerdings sind viele Seiten auch sehr weiß, vielleicht hätte man das noch anders machen können? Das ist aber Kritik auf hohem Niveau, ich fand das Buch insgesamt schon klasse und die Künstler allesamt interessant. Die Bilder von Margit Buß haben mich hier am meisten beeindruckt, schaut euch diese und natürlich noch viel mehr einfach selbst mal an, es lohnt sich.

8,5 von 10 wunderschönen Kreationen