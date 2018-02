Art of Mopar – Legendäre Muscle Cars ist ein Buch aus dem Verlag Motorbuch in der Auflage: 1 vom 30. Januar 2018.

Art of Mopar Tom Loeser, Tom Glatch

Herausgeber: Motorbuch

Auflage Nr. 1 (30.01.2018)

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

Art of Mopar – Legendäre Muscle Cars: Zu der Zeit, als die Muscle Car-Szene geradezu explodiert ist, ließ Chrysler seine beeindruckenden Mopar Cars von der Leine, die Dodges und Plymouths, welche die ganze Ära prägen sollten. Namen wie Charger, Road Runner, Super Bee, Cuda und Challenger drückten dieser Zeit ihren Stempel auf. Sie gehören zu den wertvollsten Sammlerwagen, die jemals von einem amerikanischen Autohersteller produziert worden sind. In diesem Band werden die Fahrzeuge mit einer Vielzahl hochwertigster Fotoportraits, die Tom Loeser in seiner unnachahmlichen Fototechnik geschaffen hat, geradezu zelebriert.

Ich glaube jeder kennt die Modelle vom Charger, Road Runner, Super Bee, Cuda und Challenger. Ich finde diese Muscle Cars einfach genial, das sind richtige Männer Autos, richtige Biester, richtige laute Autos, wie das sein muss. Eben ein großes Spielzeug für Männer, ganz egal welche Nachteile diese haben, darüber brauchen wir nicht reden. Fahrkonfort, Benzinverbrauch etc. Egal, diese Autos machen einfach Spaß und darauf kommt es doch letztendlich an.

Dies Buch bietet nicht nur Informationen zu den Muscle Cars, zu den einzelnen Modellen sondern noch so vieles mehr, zb. Bilder. Bilder die einfach kaum beschreibbar sind, so faszinierend schön sind sie. Man hat die einzelnen Autos wirklich extrem gut abgelichtet, da kommt man auf jeder Seite einfach nur ins Träumen. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie gerne ich gerade einen hätte, der Dodge Challenger hat es mir am meisten angetan, welches ist dein Fevorit? Schau hier doch am besten selbst mal rein.

8,5 von 10 starken Autos