Armitage III ist eine Science-Fiction Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 1994.

Armitage III: Wir schreiben das Jahr 2179. Der Mars ist schon seit langem bewohnt, Menschen leben neben Androiden, doch nicht ohne Probleme. Die Menschen betrachten die Androiden als Schuldige für die sozialen Probleme auf dem Mars, und es kommt vereinzelt zu Progromen. Der Chicagoer Polizist Ross Sylibus soll mit seiner neuen Kollegin Naomi Armitage die Mordserie an den Androiden aufklären. Ross haßt Androiden, seit seine frührere Partnerin von einem Roboter getötet wurde. Das macht die Arbeit mit Armitage nicht gerade einfach, die sich nach und nach ebenfalls als Android entpuppt. Nur langsam kann Ross seine Abneigung gegen die Bio-Maschinen überwinden. Er und Armitage decken bei ihren Nachforschungen ein unglaubliches politisches Komplott auf, das zum Ziel hat, alle Androiden auf dem Mars zu vernichten …

Wow, diese Anime Serie kannte ich noch gar nicht, obwohl es genau aus meiner Jugendzeit dem Jahr 1994 ist. Damals war ich so um die 15 Jahre alt und habe viele Serien geschaut aller Art. Vor allem aber Science-Fiction Anime Serien, doch diese ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Das Thema ist genial. Androide die mit den Menschen zusammen leben, eine Zukunftsvision, die ich mir sogar vorstellen könnte, dass die mal wahr wird. Ich hatte echt Spaß mit dieser kurzen Serie und Filmen und kann sie euch daher sehr empfehlen. Natürlich sieht man ihr ihr Alter ein bisschen an, aber Fans aus den 90ern finden hier einen Pflichtkauf.

Die Armitage III-Reihe gilt neben Ghost in the Shell und Akira als einer der stilbildensten Vertreter des Cyberpunk/Sci-Fi-Genres im im Anime. Ähnlich wie bei Ghost in the Shell steht ein weiblicher Cyborg im Mittelpunkt einer dystopischen Welt, die von Cyber-Kriminalität, hinterhältigen Gaunern und Missbrauch von Technologie geprägt ist. Nipponart bringt erstmals die 4-teilige OVA, sowie die beiden Filme Dual-Matrix und Poly-Matrix in einer Komplettbox heraus.

9,0 von 10 Cyborgs