Armbanduhren Katalog 2018 ist ein Katalog aus dem Heel Verlag vom 21. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 16.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Armbanduhren Katalog 2018: Mehr als 1300 Uhren auf einen Blick: Mit Spannung erwarten alljährlich Profis, Sammler und Enthusiasten den neuen Armbanduhren Katalog. Spezialist Peter Braun hat alle Spezifikationen, Preise und Bilder zusammengestellt.

Seit einigen Wochen bin ich sehr interessiert an Uhren. Ich kann gar nicht genau sagen warum ich auf einmal so interessiert daran bin. Ich war früher nie wirklich Uhrenträger, doch seit einigen Wochen hat sich das geändert. Meine erste Uhr war diese von Diesel. Das war erst einmal nur um zu sehen wie ich darauf reagiere, ob ich mich daran gewöhne die Uhr zu tragen und wie es sich anfühlt. Nun ist das so in mir drinnen, dass ich ein richtig gutes Gefühl dabei habe aus dem Haus zu gehen. Ich lege dann Kette und Uhr an, man macht sich als Mann also hübsch, wenn man so will. Die Uhr ist dabei das wichtigste Utensil. Frauen schminken sich, Herren tragen eben Uhren, auch ein wenig als Statussymbol. Seien wir ehrlich, man will sie auch zeigen.

Im Zuge dessen habe ich mich nun entschieden mir eine hochwertigere Uhr zu kaufen und bin noch nicht so ganz schlüssig welche es werden soll. Passenderweise hat der Heel Verlag im letzten Monat den Armbanduhren Katalog 2018 herausgebracht, der alle neuen Armbanduhren Modelle großer Hersteller zeigt. Man bekommt so also einen tollen Überblick was neu auf dem Markt ist. Zugegeben, manche kosten über 100.000 EUR, die sind auch für mich zu teuer, es gibt aber auch im 4 stelligen Bereich richtig schöne Uhren und die Marke Panerai hat es mir ein wenig angetan. Ich weiß noch nicht genau welche Uhr es sein soll, da muss ich mich noch entscheiden, dieses Buch wird mir aber definitiv dabei helfen, ich kann euch sehr empfehlen einfach mal selbst reinzuschauen und die wunderschönen Uhren zu bestaunen.

9,5 von 10 Luxus-Armbanduhren