Aria 1 ist ein Comic aus dem Kult Comics Verlag vom 16. August 2018.

Aria 1 Michel Weyland

Herausgeber: Kult Comics

Auflage Nr. 1 (16.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

Aria 1: Die Fantasy-Serie Aria berichtet von den Abenteuern der titelgebenden jungen Kriegerin, die eine mittelalterlich anmutende Welt bereist. In dem von Michel Weyland Ende der 1970er Jahre geschaffenen Universum trifft seine ebenso attraktive wie furchtlose Heldin auf Magier, Hexen, Elfen und Monster. Getrieben von einem ausgeprägten Ehrgefühl, setzt sich Aria stets für die Schwachen und Hilflosen ein und streitet für die Gerechtigkeit. Dabei reift die sympathische Heldin im Verlauf ihrer spannenden, mit einer Prise Erotik gewürzten Abenteuer zu einer eigenständigen Protagonistin heran, die neben Kampfgeist auch über Witz und Verstand verfügt.

Ich fand den Zeichenstil so gelungen, unglaublich viele Details auf den Bildern zu sehen, das ist richtig eindrucksvoll und so liest man diesen Comic nicht einfach nur so weg, man schaut sich lange die Bilder an und hat somit richtig viel von diesem Band.

Nachdem einige Bände der von Weylands Frau Nadine stimmungsvoll kolorierten Erfolgsserie hierzulande bereits im Reiner Feest Verlag und im Epsilon Verlag veröffentlicht wurden, hat Aria nun bei Kult Comics eine neue verlegerische Heimat gefunden. Die hier ab 2018 erscheinende Gesamtausgabe entsteht in enger Abstimmung mit Michel Weyland und stellt ein Muss für Freunde intelligenter Fantasy-Unterhaltung dar.

8,5 von 10 jungen Kriegerinnen