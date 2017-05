Archäologie erleben: 60 Ausflüge in die Vergangenheit: Die Himmelsscheibe von Nebra, der Keltenfürst vom Glauberg, die Slawenburg Raddusch, die eiszeitliche Löwenmenschfigur von der Schwäbischen Alb, das Wikingerschiff von Haithabu, die rekonstruierten römische Bauwerke in Xanten und am Limes: Gespickt mit aktuellen Informationen und attraktiven Abbildungen führt Sie dieser Band zu den bedeutendsten archäologischen Sehenswürdigkeiten, die Deutschland zu bieten hat. Anhand der kompakten, reich illustrierten Texte können Sie sich schon zu Hause ein lebendiges Bild von den eindrucksvollen Schätzen unserer Vergangenheit machen.

Was ich etwas vermisst habe ist das Bronzezeithaus bei uns in der Region, finde ich auch einen Besuch wert. Aber das nur am Rande. Ich interessiere mich sehr für die Hinterlassenschaften anderer Kulturen, unserer Vorfahren, weil man eben nur aus diesen auch lernt wie Menschen mal gelebt haben. Daher kenne ich einige hier vorstellten Ziele schon, besonders die in meiner Nähe, im norddeutschen Raum. Spannend waren für mich alle anderen, die man so wunderbar mit einem Urlaub verbinden könnte, wenn man sowieso irgendwo in der Nähe ist. Passenderweise stehen hier alle Adressen und Öffnungszeiten dabei, besser gehts kaum, da braucht man für eine Unternehmung sozusagen nur noch dies Buch.

Zumindest dann wenn einem ein kurzer Überblick reicht, denn wirklich detailliert sind die Texte nicht, muss es aber auch nicht, denn detailliert bekommt man ja vor Ort alles mit, so kann ich euch dies Buch als Wegweiser sozusagen empfehlen, schaut am besten selbst mal rein und macht euch ein Bild.