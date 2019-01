Arbeiten weltweit: Einsteiger-Guide für digitale Nomaden ist ein Buch aus dem MANA-Verlag vom 14. November 2018.

Arbeiten weltweit: Einsteiger-Guide für digitale Nomaden: Ein tropischer Sandstrand oder doch lieber eine pulsierende Metropole? Ortsgebundenheit ist in vielen Berufen keine Voraussetzung mehr. Egal, ob du dein Geld als freier Autor, Blogger oder Grafikdesigner verdienen möchtest: Die Möglichkeiten, sich in der digitalen Arbeitswelt selbstständig zu machen, sind vielfältig. Was du brauchst, ist ein wohlüberlegtes Konzept und eine Portion Mut. Der Einsteiger-Guide „Arbeiten weltweit“ von Sven Lechtleitner hilft dir dabei, den entscheidenden Schritt zu wagen.

Ich als Blogger fand das Buch hochspannend, denn ich verdiene mein Geld auch online mit bloggen. Es gibt bei mir allerdings noch so ein paar Begebenheiten, dass ich nicht im Ausland arbeiten könnte. Was ich aber auf jeden Fall in den kommenden Jahren abstellen möchte mit verschiedenen Ideen. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht einfach auszuwandern und im Ausland zu leben und eben weiter zu arbeiten wie bisher, denn zum großen Teil bin ich nicht Ortsgebunden. Doch fragte ich mich immer auf was man dann achten müsste und der Autor beantwortet mir hier wirklich jede Frage und zwar prägnant. Das Buch ist nicht besonders groß aber vom Umfang genau richtig. Einfach toll, jeder Blogger der von seiner Arbeit leben kann sollte hier einmal reinschauen.

9,0 von 10 Auswanderern