Aquarellieren mit Stiften: Unterwegs skizzieren und kolorieren ist ein Buch von Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 24. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 9.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Aquarellieren mit Stiften: Unterwegs skizzieren und kolorieren: Von der Linie zur Fläche zum Bild – Aquarelleigenschaften für unterwegs entdecken und einsetzten! Alle Urban Sketcher und Hobbyzeichner, die viel unterwegs malen, schätzen das Zeichnen mit Aquarell-Stiften, den die wasservermalbaren Stiften lassen sich einfach und platzsparend transportieren. Der Profi-Künstler Jens Hübner weiht ein in die speziellen Techniken, die sich on the road anwenden lassen, und erklärt die Handhabung der verschiedenen Materialien wie Aquarellstifte, Wassertankstifte, wasservermalbare Wachskreiden, Bleistifte, Tuschen und Fineliner. Einmalige Effekte und Akzente für alle Urban Sketchers und Hobbyzeichner – dank zahlreicher Abbildungen und Anleitungen.

Ein tolles Buch für jeden Hobbyzeichner und jeden der irgendwie Kreativität leben möchte. Das Buch bietet viel davon, bringt viele Techniken bei und begeistert auf ganzer Linie. Ich finde ja alles was in der Richtung ist genial, vor allem weil ich selbst die nötige Kreativität nicht aufbringen kann und mich freue so viel neues zu lernen. Aus demselben Verlag gibt es noch andere Bücher aus der Richtung, die ich euch auch sehr empfehlen kann.

Porzellan bemalen – Das Set (mit Stiften) Lisa Tihanyi

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (24.07.2018)

Gebundene Ausgabe: 48 Seiten

Porzellan bemalen – Das Set (mit Stiften): Lang lebe Lieblingsporzellan! Egal, ob Omas Vintage-Geschirr zur praktisch-hübschen Etagere aufgewertet wird, die alten Flohmarkt-Tassen einen neuen modischen Kupferanstrich erhalten oder geschwungene Handlettering-Typos klassisch-weißes Porzellan zu einem echten Hingucker machen: In diesem Buch finden sich eine Vielzahl an kreativen Ideen mit altem und neuen Porzellan. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie man aus Tassen, Tellern oder Schalen im Handumdrehen hübsche Deko, kreative Geschenke oder praktische Aufbewahrungs-möglichkeiten zaubert.

Meine ersten Fensterbilder mit dem Kreidemarker: Lustige Fensterbilder für das ganze Jahr! Mit dem Anleitungsheft inklusive 6 Vorlagenbogen und einem original edding®-Kreidemarker kann man direkt durchstarten und Fenster verzieren. Dank der praktischen XXL-Vorlagen wird jeder zum Kreidemarker-Künstler, und falls man sich doch mal vermalen sollte, dann ist die Stiftfarbe schnell wieder mit einem feuchten Tuch abgewischt. Einfach die Vorlagen hinter das Glas kleben, Linien mit Kreidemarker nachfahren, fertig! Das bedeutet Malspaß für Groß und Klein. Egal ob Vögelchen, Blumen oder Drachen, die Motive bieten tausend Möglichkeiten seine ganz eigene Landschaft zu kreieren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

8,5 von 10 kreativen Büchern