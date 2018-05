AO International Tennis ist ein Tennisspiel für die Xbox One von Astragon aus dem Jahr 2018.

AO International Tennis: Ao International Tennis ist eines der fortschrittlichsten Tennisspiele aller Zeiten. Es kombiniert lizenzierte, fotorealistische Spieler mit historischen Ballschussdaten aus einem Jahrzehnt. Umfassende Karriere-, Turnier- und Online Spielmodi machen dies zu einem Tennisspiel mit enormer Spieltiefe.

2011 und 2012 waren tolle Jahre im Tennissport, was Xbox Spiele angeht, denn in diesen zwei Jahren erschienen drei Tennisspiele, die Fans unter uns kennen werden und teilweise heute noch spielen. Top Spin 4, Grand Slam Tennis 2 und Virtua Tennis 4. Ich habe die Spiele geliebt, leider sind sie nicht abwärtskompatibel mit der Xbox One, so dass ich schon einige Jahre kein Tennis mehr auf der Konsole gespielt habe. Das ist aber nun endlich vorbei, denn in diesen Tagen erschien AO International Tennis. Ich habe mich gefreut wie Bolle als ich das gesehen habe, denn auch wenn ich mich sonst nicht so für Tennis interessiere habe ich das immer extrem gerne gespielt.

AO International Tennis ist großartig geworden. Das Spiel selbst macht Laune und ist fordernd, denn man muss bei jedem Schlag auf mehrere Faktoren achten, zum einen auf den Punkt den man anspielen möchte und die Härte des Schlages. Zu hart oder zu weich gespielt und der Ball erreicht sein Ziel ungenau. Das ist am Anfang richtig hart und selbst auf der kleinsten Schwierigkeitsstufe musste ich ein paar Spiele abgeben. Wenn man das aber irgendwann drauf hat und das geht fix, dann macht das richtig Laune.

Am meisten Spaß hat mir der Karriere Modus gemacht, da fängt man richtig schlecht an und muss sich so langsam hochkämpfen. Skillpunkte kosten Geld, dass man bei Turnieren erspielen kann. Das fordert und war zu jeder Zeit spannend, vor allem wenn man in seinem Aufschlagspiel ordentlich einen hinterfeuert und beim Aufschlag des Gegners etwas kaputt ist, man muss also auf wirklich alles achten. So ist es dann zb. sehr einfach den Gegner seinen Aufschlag abzunehmen, wenn man ihn vorher von rechts nach links gehetzt hat, aber auch das muss erstmal gelernt sein. Ich finde das Spiel klasse, endlich mal wieder Tennis auf der Xbox.

8,5 von 10 Tennisstars