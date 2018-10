Antiviral ist ein Thriller mit u.a. Caleb Landry Jones, Malcolm McDowell, Lisa Berry und Sarah Gadon vom der Busch Media Group aus dem Jahr 2012.

Antiviral: Wer die ultimative Verbundenheit mit seinem persönlichen Lieblingsstar sucht, erhält von der renommierten Lucas Klinik ein unwiderstehliches Angebot: Hier werden der Kundschaft die Virusinfektionen aus der Blutbahn kranker Top-Promis eingeimpft – vorausgesetzt, man zahlt den Preis für diesen extravaganten Luxus. Syd March ist einer der besten Verkäufer der Lucas Klinik. Der begehrteste Star in seiner Produktpalette ist das Supermodel Hannah Geist: Atemberaubend und wunderschön. Syds Kunden reißen sich darum, von Hannah infiziert zu werden. Niemand ahnt, dass Syd heimlich einen lukrativen Schwarzhandel mit den begehrten Krankheiten betreibt, indem er sich die Infektionen selber spritzt und so aus der hermetisch abgesicherten Klinik schmuggelt. Als Hannah Geist an einer unbekannten Virusinfektion erkrankt, wittert Syd das große Geschäft. Doch wenige Tage später ist Hannah tot – gestorben an den Folgen der Infektion, die möglicherweise ein Attentat war. Während das Virus beginnt, auch Syds Körper zu zerstören, muss er das Geheimnis um Hannahs Tod lösen, damit ihn nicht dasselbe Schicksal ereilt.

Eiskalter Sci-Fi-Thriller über den grotesken Handel mit den Krankheiten der Stars. Nichts für Spritzen-Phobiker … In der Hauptrolle grandios besetzt mit Caleb Landry Jones („Get Out“).

Die Hauotrolle war wirklich richtig gut besetzt mit Caleb Landry Jones. Dem habe ich zu jeder Zeit seine Rolle abgekauft, wenn der Film auch ansonsten einfach zu weit hergeholt war. Das muss man ehrlich sagen, so etwas wird niemals passieren, das fand ich einfach zu strange und abgehoben. Allerdings haben mich die Darsteller begeistert, die den Schwachsinn ordentlich bis sehr gut umgesetzt haben. Daher ist der Film sehenswert, auch wenn die Story blödsinnig ist. Ich kann euch also empfehlen hier reinzuschauen und euch den grandiosen Caleb Landry Jones anzusehen.

6,5 von 10 Viren