Antike Bilderwelten: Was griechische Vasen erzählen ist ein Buch aus dem Verlag Philipp von Zabern von 2017.

Antike Bilderwelten: Was griechische Vasen erzählen: Neben Ruinen und Skulpturen steht nichts anderes so sehr für die griechische Antike wie die reich bemalten und verzierten Vasen. Mit hunderttausenden erhaltenen Exemplaren handelt es sich um eine der wichtigsten archäologischen Quellengattungen. Die Vasen und vor allem ihre Bilder erlauben Einblicke in die Götterwelt, die Mythen, religiöse Vorstellungen und kultische Riten sowie den Alltag mit Krieg, Sport, Kindererziehung und geselligem Beisammensein. Die Vasen können als Leitfaden der Entwicklung griechischer Kunst durch die Zeitläufe verstanden werden – sie erhellen aber auch die Geschichte lokaler Traditionen und Vorlieben. Zugleich können sie als virtuose Kunstwerke einzelner Künstler oder ganzer Werkstätten verstanden werden. Oder sie sind einfach ein großes, umfangreiches Bilderbuch griechischer Mythen und griechischen Lebens.

Im Grunde erzählen diese Vasen Geschichten wie die frühere Wandmalerei oder wie heutige Bücher, wenn man es mal so nimmt. Sie erzählen Geschichten mit ihren Bildern aus der Mythologie und von den Göttern. Dadurch ist eine dieser Vasen eben nicht nur eine Vase, sondern ein großes Highlight. Ich habe mich schon öfter gefragt warum man so etwas in der Form heute nicht mehr herstellt, ich finde die Vasen total schön und würde sie mir in meine Wohnung stellen, davon aber mal abgesehen fand ich dies Buch total spannend. Man lernt nebenbei noch viel zu der griechischen Geschichte, immer anhand dessen was auf den abgebildeten Vasen zu sehen ist. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

8,0 von 10 antiken Vasen