Antibiotika-Overkill: So entstehen die modernen Seuchen: Wir Menschen werden von zehntausenden Bakterien besiedelt. Vor allem in unserem Verdauungstrakt spielen diese Kleinstlebewesen, mit denen wir seit vielen Jahrtausenden in einer heilbringenden Symbiose leben, eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Aber das fein austarierte Gleichgewicht in dem sogenannten Mikrobiom gerät seit einigen Jahrzehnten ins Wanken – paradoxerweise durch den übermäßigen und falschen Gebrauch eines unserer wirkungsvollsten Medikamente.

Die These des Autors: Durch den falschen und übermäßigen Gebrauch von Antibiotika, aber auch durch zu viele Kaiserschnittgeburten ist es zu einem fatalen Artensterben in unserem Mikrobiom gekommen – was wiederum zur massiven Zunahme der modernen Zivilisationskrankheiten Diabetes, Übergewicht, Asthma und Nahrungsmittelallergien geführt hat.

Ich hatte erst diese Tage ebenfalls ein Buch gelesen, dass zu dieser Thematik mehr als passt, es aber so ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet. Das war das Buch Heilung für den Darm. Im Grunde dasselbe Thema, während der Autor Martin Blaser hier erklärt warum es soweit kommt, wie Krankheiten auch durch den Darm entstehen, durch eben den „Antibiotika-Overkill“ erklärt das andere Buch eindrucksvoll was man dagegen machen kann. Eigentlich müsste man sich diese beiden Bücher kaufen und nacheinander lesen um richtig aufgeklärt zu sein, wenn dich die Thematik interessiert. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant dies zu tun und kann nur empfehlen mir das nachzumachen.