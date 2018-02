Ansgar Brinkmann: Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt GmbH in der Auflage: 3 vom 1. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 7.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ansgar Brinkmann: Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich: Ansgar Brinkmann ist der weiße Brasilianer, Deutschlands letzter Straßenfußballer, Kultspieler, und er war Publikumsliebling bei all seinen Vereinen. Vor allem aber nimmt er niemals ein Blatt vor den Mund. Und genau das zeichnet seine erfolgreiche 1Live-Sendung aus: Brinkmann spricht Klartext. Er legt den Finger in die Wunde und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Und so behandelt er in kurzen Radiobeiträgen die wichtigen Themen rund um den Fußball und erzählt von seinen persönlichen Erfahrungen.

Pünktlich zum Dschungelcamp auf RTL kommt diese dritte Auflage der Ansgar Brinkmann Biografie, wenn man es so nennen will. Es ist eher ein Buch mit Zusammenfassungen aus seiner 1Live Sendung. In dieser behandelte er verschiedene Themen, meist aktuelle aus seiner Sicht der Dinge mit vielen Anekdoten aus seiner Karriere. Wer Ansgar im Dschungel erlebt hat weiß spätestens dann, dass er ein Typ ist der geradeaus ist. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und hat seine Ansichten. Das finde ich klasse, es gibt viel zu wenige Menschen, die so ehrlich und korrekt sind. Ansgar fährt dabei eine klare Linie, ob das für ihn zuträglich ist oder nicht, Hauptsache ehrlich und den Prinzipien treu. Das findet man in den Texten im Buch wieder, das sah man auch im Dschungelcamp. Hut ab Ansgar.

10 von 10 Dschungelsternen