Angezettelt!: 40 witzige Ideen für kleine Kunstwerke aus Haftzetteln ist ein kreatives Buch aus dem Landwirtschaftsverlag Münster vom 15. Januar 2018.

Angezettelt!: 40 witzige Ideen für kleine Kunstwerke aus Haftzetteln: Jeder hat sie, jeder nutzt sie: Klebezettel! Dass sie vielseitiger sind, als man denkt, zeigt uns Bridget Dove mit ihren 40 Kunstwerken. Darunter sind einige Wall-Art-Projekte, die nicht nur Abwechslung in den manchmal eintönigen Büroalltag bringen, sondern, wie etwa der Tagesplaner, auch noch nützlich sind. Dass man für Origamis keine aufwändigen Schmuckpapiere braucht, sondern diese auch aus Haftzetteln falten kann, zeigen die detaillierten Schritt für Schritt Anleitungen für dekorative Blüten, ein nützliches Eulen-Lesezeichen oder auch einen schnell angefertigten Adventskalender zum Füllen. Und wer Wartezeit überbrücken oder eine kreative Pause einlegen will, kann sich aus ein paar Haftzetteln auch eine Lichterkette, eine bunte Diskokugel oder ganz besonderes Geschenkpapier anfertigen. Für all dies und noch viel mehr muss man einfach nur seine Schreibtischschublade öffnen, die Haftzettel und eventuell noch eine Schere oder einen Locher hervorholen und schon kann es losgehen.

Was ihr in diesem Buch für Ideen findet steht ja weiter oben schon beschrieben, ich könnte euch noch viel mehr Beispiele nennen, aber ich glaube ihr habt begriffen wie kreativ dies Buch ist und ich glaube man merkt, dass ich begeistert bin. Ich bin von allem begeistert was von der Norm abweicht, was wirklich einmal Kreativität voraussetzt und das schafft dieses Buch. Mit Klebezetteln solche tollen Ideen umsetzen, super. Dies Buch zeigt euch die Ideen, zeigt euch wie man diese umsetzt und sorgt für gefühlt unendlich viel Spaß, Grund es also einfach selbst mal zu probieren.

8,5 von 10 kreativen Ideen