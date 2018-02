Android Smartphones für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH in der Auflage: 3 vom 17. Januar 2018.

Android Smartphones für Dummies: Egal welches Android-Smartphone Sie Ihr eigen nennen – ob von Samsung, Huawei, LG, Sony oder HTC, um nur einige Hersteller zu nennen – und egal mit welcher Android-Version das Smartphone läuft, in diesem Buch erfahren Sie, wie Sie alles aus Ihrem Gerät herausholen können. Richten Sie Ihr Smartphone gemäß Ihren Bedürfnissen ein, surfen Sie im Internet, lesen Sie Ihre Mails, nutzen Sie soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter, laden Sie Apps und Musik auf Ihr Smartphone, finden Sie alle wichtigen Funktionen und noch ein paar mehr.

Dieses Buch führt Sie in die verborgenen Tiefen Ihres Smartphones. Es geht auf die Funktionen ein, über die jedes Android-Smartphone verfügt, auf Besonderheiten einzelner Geräte und auf die neuen Funktionen der Oreo-Version. Wenn Sie mehr Smartphone-Tricks beherrschen wollen, aber nicht so viel Zeit investieren können, dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie.

Ich bin ja immer wieder überrascht, wie diese „für Dummies“ Bücher es schaffen einem ein Thema so zu erklären, dass auch ein Anfänger es von Anfang an versteht. Ebenso aber auch Fortgeschrittene, die hier und da noch einige Kniffe lernen können, so ist das auch in diesem Buch für Android Telefone. Ich selbst habe keines mehr, ich habe gewechselt auf Apple, aber Android ist nun einmal der Marktführer und daher möchte ich dieses Buch für euch erwähnen. Habt ihr ein neues Smartphone und keine Ahnung wie das funktioniert? Wollt ihr euer Wissen vertiefen und genau wissen was das Android System da so macht? Dann legt euch dieses Buch zu, vom Umfang kaum zu schlagen, vom Preis übrigens auch nicht.

8,0 von 10 Android Handys