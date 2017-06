Analoge Fotografie: Fotografieren und Entwickeln: In diesem Buch zeigt Ihnen der Autor Ludwig Schuster, wie Sie ganz einfach den Einstieg in die Welt der analogen Fotografie schaffen. Er berät Sie bei der Auswahl einer Kamera sowie des benötigten Dunkelkammer-Equipments und gibt einen Überblick über die Besonderheiten der analogen Fotografie. Er berät Sie bei der Auswahl eines passenden Films und führt Sie dann Schritt für Schritt durch Ihre erste Film-Entwicklung. Dabei nutzt er selbst aus Kaffee hergestellten Caffenol-Entwickler – völlig ungefährlich und umweltverträglich.

Wie aus dem entwickelten Film dann Ihr erster Papierabzug entsteht, ist ein weiterer Schwerpunkt des Buches. Neben den immer sehr praxisnahen Erklärungen finden Sie zusätzlich nützliches Hintergrundwissen sowie einen Einblick in die kreativen Möglichkeiten, die analoge Fotografie auch heute noch bietet und sie wieder so beliebt gemacht hat.

Ich hatte mich als ich dies Buch sah gefragt warum man eigentlich noch analog fotografieren sollte? Jeder hat eine Handy-Kamera und Bilder sind ruckzuck gemacht, so wird jeder irgendwie zum Hobbyfotografen. Warum also noch analog und selbst entwickeln? Ganz einfach: Wegen dem Spaß. Bilder werden in beliebiger Vielfalt und Menge geschossen, doch nimmt sich eigentlich einer von uns noch die Zeit für ein Bild? Die Qualität scheint zu steigen, aber in gewisser Weise sinkt sie. Analoges fotografieren heißt sich wieder mit seinen Bildern zu beschäftigen. Wer das einmal wieder machen möchte und nicht weiß wie er anzufangen hat, sollte sich diesen Ratgeber zulegen. Passt fast in jede Hosentasche und ist immer mit dabei. So gelingen analoge Bilder, so hat man wieder Spaß am Knipsen.