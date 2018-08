An Uncommon Grace – Liebe zwischen zwei Welten ist ein Film mit u.a. Jes Macallan, Sean Faris und Kelly McGillis von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

An Uncommon Grace – Liebe zwischen zwei Welten: Nach ihrem Armeedienst in Afghanistan, kehrt die Krankenschwester Grace Conner (Jes Macallan) zur Farm ihrer Großmutter zurück. Als es im benachbarten amischen Dorf zu einem tödlichen Überfall kommt, wird Grace von Levi Troyer (Sean Faris) um ärztlichen Beistand gebeten. Während Grace daraufhin versucht, den Mord an Levi’s Stiefvater aufzudecken, fühlt sich dieser mehr und mehr zu ihr hingezogen. Da Levi jedoch einer der konservativsten aller amischen Gemeinden angehört, ist eine Beziehung zu einer Außenstehenden wie Grace strengstens verboten. Beide sind hin und her gerissen zwischen Liebe und Verantwortung gegenüber der Familie.

Von Anfang an war natürlich klar auf was der Film hinausläuft, von daher war das Ende keine große Überraschung und extrem vorhersehbar. Allerdings war der Film auch schön und zwar trotz des offensichtlichen Ende. Der Weg zum Ende war irgendwie schön, ich steh ja sonst nicht so auf Liebesfilme dieser Art, habe mich aber am Ende erwischt als ich froh war, dass… ich will es euch nicht verraten, aber denken könnt ihr euch das eh. Der Film war richtig gut, ich bin sehr positiv überrascht und kann euch nur empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.

8,5 von 10 Liebespaaren