American Football: NFL – Die Liga der Superlative ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 10. Juli 2019.

American Football: NFL – Die Liga der Superlative: American Football ist die Sportart Nummer eins in den USA – und die NFL die größte und reichste Liga der Welt. Ein nationales Heiligtum, das die Fans „an jedem verdammten Sonntag“ in geselliger Runde genießen. Alex von Kuczkowski, bekannt aus der „Footballerei“, nimmt den Leser mit auf die Reise durch die Geschichte der spannenden und glamourösen Welt der NFL.

Ein Buch nach dem ich wirklich schon lange gesucht habe. Ich interessiere mich sehr für die NFL, leider ist es so, dass das hier in Deutschland nicht so beliebt ist wie in den USA, man also eher selten irgendwo Spiele sieht oder großartig was mitbekommt. Das ganze drumherum, die Begeisterung fehlt mir da etwas, vielleicht auch hin und wieder das Verständnis für die kleinen Besonderheiten. Ich wollte mich schon lange so richtig einfinden in dem Thema und habe das mit diesem Buch geschafft, dass für den Sport mehr als nur begeistert. Daher meine klare Empfehlung an alle von euch, die begeistert sind und das noch mehr ausleben wollen

9,0 von 10 Touchdowns