American Football: Alles, was man wissen muss ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag von 2017.

American Football: Alles, was man wissen muss: Jedes Jahr schauen mehr und mehr Zuschauer auch in Deutschland den Super Bowl. Aber seien wir mal ehrlich, ein Footballspiel zu verstehen, ist nicht so einfach! Oder wissen Sie, was eine „Shotgun“ oder die „Pistol“ mit Football zu tun haben? Das Ziel des Buches ist es, diese und viele weitere Fragen zu beantworten und die Spielregeln zu begreifen. Erzählungen und Geschichten von Spielern gewähren zudem einen Blick hinter die Kulissen und rund um das Spiel. Mit mehr als 30 Seiten American-Football-Wörterbuch: von All-Purpose-Yardage bis Zone Read.

Sat.1 zeigt ja schon lange, sehr erfolgreich, Football. Schon früher als ich noch Jugendlicher war haben wir uns manche Matches angesehen und es war auch immer irgendwie spannend obwohl wir nicht alle Regeln bis ins Detail kennen, wie zb. beim Fussball. Aber irgendwie habe ich immer so ein Buch vermisst, das diese Regeln und Besonderheiten so erklärt das ich es verstehen kann. In diesem Buch wird wirklich alles erklärt, beim ersten Durchblättern habe ich mir schon gedacht „Endlich genau das was ich gesucht habe“. Ich hab es dann intensiv gelesen und mir ein Spiel angesehen und gemerkt wie mir dann schon das Verständnis einfacher gefallen ist und die Sportart gleich nochmal mehr Spaß macht. Ich kann es also wirklich jedem mal empfehlen, der sich für Football interessiert und denkt „Die Regeln versteht man nie“. Es ist einfacher als man denkt.

8,5 von 10 Footballspielern