Am kürzeren Ende der Sonnenallee ist ein Hörbuch aus dem Argon Verlag vom 27. Juni 2018.

Am kürzeren Ende der Sonnenallee: Am kürzeren Ende der Sonnenallee, gleich neben der Berliner Mauer, wohnt Micha Kuppisch. Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe westlicher Schulklassen vom Aussichtspodest: »Guck mal, ’n echter Zoni!« Micha aber hat eine andere Sorge: Miriam. Sie ist das schönste Mädchen weit und breit, doch leider schon vergeben. Miriam, Micha und seine Freunde lieben und lachen, tricksen und träumen. Sie hören Jimi Hendrix, angeln Liebesbriefe aus dem Todesstreifen und erschaffen sich erfindungsreich ihre eigene Welt. Und erst später wird ihnen klar, dass sie unheimlich komisch waren.

Dieses Hörbuch beschreibt das Leben in der ehemaligen DDR, an der Mauer, auf unterhaltsame Art und Weise aus der Sicht von Jugendlichen mit den typischen Problemen, aber eben auch den typischen Begebenheiten der ehemaligen DDR. Mir war vieles gar nicht bewusst, denn ich bin im Westen aufgewachsen. Ich hatte freuen Zugriff zu jeder Musik die ich hören wollte, hatte keine Einschränkungen, Daher war es was besonderes das Leben aus der Sicht anderer zu hören, die eben diese Einschränkungen hatten und ein Feeling für die Zeit damals bekommen zu haben. Ganz nebenbei gesagt war das auch noch echt witzig und authentisch vorgelesen, der Sprecher Stefan Kaminski hat das wirklich gut gemacht, der ist aber ja auch bekannt in der Branche für seine tolle Lesestimme und seinen Betonungen. Ich hatte mit diesem Hörbuch großen Spaß, ich kann es euch daher sehr empfehlen.

9,0 von 10 Tanzschülern