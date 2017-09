Am Ende des Weges ist ein Drama mit u.a. Bette Davis und James Stewart von SchröderMedia HandelsgmbH aus dem Jahr 1983.

Am Ende des Weges: Ein Ehepaar im achten Lebensjahrzehnt wird aus seiner geruhsamen Zweisamkeit gerissen, als die Frau erfährt, dass sie unheilbar an Leukämie erkrankt ist. Da beide eine Trennung für unerträglich halten, wollen sie gemeinsam aus dem Leben scheiden, was die ledige 40-jährige Tochter und die Sozialbehörden auf den Plan ruft. Sie vereiteln den Freitod des Paares und erzwingen eine räumliche Trennung.

Zwei große Schauspieler die hier wirken. Von beiden ist das einer der letzten Filme, beide, also Bette Davis und James Stewart waren schon sehr alt, wie eben die Protagonisten in dem Film. Beide spielten hier aber hervorragend, wie man es von beiden gewohnt ist. Die Story selbst ist gewagt. Wenn man so lange verheiratet ist, dann kann man gar nicht mehr ohne den anderen leben, das bringt einen beim Anschauen zum Nachdenken. Die Gesellschaft allerdings verbietet und verurteilt so etwas, da ist der Film immer noch aktuell. Doch wie mit diesem Wunsch umgehen? Wie gesagt, der Film regt sehr zum Nachdenken an, vor allem über seine eigene Endlichkeit und den Umgang damit. Der Film wurde seinerseits „nur“ fürs Fernsehen produziert ist aber wirklich richtig gelungen. Lediglich das Ende hätte ich mir konsequenter gewünscht. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

8,0 von 10 alten Ehepaaren