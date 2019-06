Am dunkelsten Tag ist ein Hörbuch von Nora Roberts und Random House Audio vom 27. Mai 2019.

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (27.05.2019)

Am dunkelsten Tag: Ein ganz normaler Abend in einem Einkaufszentrum in Portland, Maine: Drei Teenager warten darauf, dass der Kinofilm anfängt, ein junger Mann flirtet mit einem Mädchen, Mütter und Kinder kaufen zusammen ein. Doch dann fallen Schüsse. Officer Essie McVee ist zufällig am Tatort und handelt sofort: In nur acht Minuten überwältigen McVee und ihre Kollegen die Täter, doch für viele der Besucher ist es schon zu spät. Und während die Überlebenden langsam ihr Leben wieder aufbauen, müssen sie erfahren, dass ein weiterer Verschwörer nur darauf wartet, diese Mission zu beenden …

Ich höre die Hörbücher von Nora Roberts immer sehr gerne, sie schafft es immer hervorragend die Psyche der Protagonisten darzustellen, das man sich richtig in die Personen reinfühlen kann. Ich fand auch die Zeitsprünge hier klasse, auch wenn sehr früh klar wird wer der Mörder ist, ist es nicht langweilig, man fiebert trotzdem die ganze Zeit mit und lernt die Beweggründe und die Protagonisten eben sehr gut kennen. Im Grunde kann man mit Nora Roberts auch nichts falsch machen. Gelesen wurde das Buch von Vanida Karun, die eine wunderbare Stimme hat, ihr könnte ich ewig zuhören.

9,0 von 10 Eindeutigen Tatorten