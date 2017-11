Altitude – Die Hard in the Sky ist ein Film mit u.a. Dolph Lundgren und Denise Richards von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2017.

Altitude – Die Hard in the Sky: Eigentlich erwartet Gretchen Blair (Denise Richards) einen ganz normalen Flug nach Washington, D.C.. Doch ihr Sitznachbar unterbreitet der FBI-Agentin ein sehr ungewöhnliches Angebot: Er verspricht ihr 50Millionen Dollar Belohnung, sollte sie ihn sicher auf den Erdboden zurückbringen. Der Grund für seine Offerte: Er glaubt, dass das Flugzeug bald von Verbrechern gekapert wird…

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Als ich Dolch Lundgren auf dem Cover sah war klar, den Film muss ich haben, denn ich bin großer Fan des Darstellers. Dazu dann noch Denise Richards und ich war überzeugt, das muss ein guter Film werden. Naja, was soll ich sagen. Denise Richard hat ihre besten Zeiten auch irgendwie hinter sich und wirkte hier irgendwie lahm. Dolch Lundgren war kaum zu sehen, der saß im Grunde nur am Steuer des Flugzeuges und grinste blöd. Der Film der so viel versprochen hatte, hat kaum etwas davon gehalten, denn die allermeiste Zeit war es Blabla und langweilig. Die Actionszenen sind kaum der Rede wert und ich weiß jetzt nach dem Schauen schon gar nicht mehr wie er ausging, irgendwann hat mein Hirn abgeschaltet. Ich konnte mir dem Film leider nichts anfangen, aber das ist nur meine Meinung, schaut am besten selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

3,0 von 10 Flugzeugabstürzen