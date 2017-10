Als die alten Zeiten jung war’n ist das neue Album von Michael Holm und Da Records (Da Music) aus dem Jahr 2017.

Als die alten Zeiten jung war’n von Michael Holm: Neben bereits vorab ausgekoppelten Radio-Singles wie „Frauen sind noch schöner“ und „Wer die Musik nicht liebt“ enthält das neue Album viele neue Lieder, die Michael Holm so zeigen, wie seine Fans ihn lieben: Ausdrucksstark, gefühlvoll und voller Energie. Genau so lässt sich auch die brandneue Single „Ist es nicht so wie Du willst“ am besten beschreiben, die es in einer Radio Version und einer längeren Album-Fassung gibt.

Ich b in ja nicht so der große Schlagerfan, aber Michael Holm gehört natürlich zu jeder meiner Playlisten dazu, es gibt Lieder, die höre ich schon beinahe mein ganzes Leben. Ich war sehr überrascht, dass er nochmal ein neues Album macht, ich hätte irgendwann ein weiteres Best of Album erwartet, aber ein Neues? Das musste ich hören. Ich fand es auch durchaus gelungen, eben sehr moderner Schlager mit einer Stimme die man kennt. Kann man laufen lassen und hört immer schöne Musik. Besonders aber das Lied Wer die Musik nicht liebt hat es mir angetan, das könnte meiner Meinung nach der nächste große Hit vn Michael Holm werden, hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich.

8,0 von 10 Schlagerstars