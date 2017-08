Alltagslust: Ganz entspannt zum guten Sex ist ein Erotik-Ratgeber von SCM Hänssler aus dem Jahr 2017. Die Autorin heißt Veronika Schmidt.

Alltagslust: Ganz entspannt zum guten Sex: Guter Sex ist nicht nur möglich, sondern nötig – so sagt es die christliche Sexualtherapeutin und Erfolgsautorin Veronika Schmidt, die vielen Lesern schon durch LIEBESLUST bekannt ist, in ihrem neuen Buch. Nun widmet sie sich dem ganz normalen Alltag, wie ihn Liebespaare kennen. Doch wie wird aus dem Wunsch nach gutem Sex Wirklichkeit? Was hindert guten Sex und was befördert ihn? In gewohnt erfrischender und direkter Weise bricht Veronika Schmidt falsche Scham und verkrustete Tabus auf, gibt praktische Tipps und lädt dazu ein, den genussvollen Sex in der Ehe zu entdecken.

Wenn der Alltag zuschlägt, geht der Sex oft unter, das kennt jedes Paar das eine Zeit lang zusammen ist. Weil man einfach zu viel Streß hat im Berufsleben, zu kaputt ist etc. Dies Buch hilft dabei sich als Paar wiederzufinden wenn das passiert ist. Es fördert die Entdeckung an guten Sex, diesen eben wieder zu haben, denn Sex ist die privateste Art der Kommunikation und das sollten Paare unbedingt miteinander teilen können und über alles reden können, auch dazu ist dieses Buch hilfreich. Ich fand eine Übung sehr spannend, in der man sich mal wirklich Zeit nimmt für den Partner und diesen bei seiner Lust beobachtet, zwar geht diese nur 15 Minuten, hörte sich aber spannend an das einmal so zu erleben. Das Buch hat sehr viele Tipps parat, auch bei denen von euch wo das Sexleben funktioniert könnte es mal neue Ideen beinhalten, schaut doch einfach mal rein.

8,0 von 10 erotischen Stellungen