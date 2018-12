Allgäu, Heidelberg und Hamburg Impressionen sind Bücher aus dem Ralph von Bordelius Verlag vom 21. November 2018.

Allgäu, Heidelberg und Hamburg Impressionen

Ich hatte diese Tage diese kleinen Bücher voller Impressionen von interessanten Orten gefunden. Heidelberg und das Allgäu kenne ich bisher noch nicht, Hamburg allerdings schon und daher finde ich gerade das Buch am schönsten. Wobei das ja im Auge des Betrachters liegt, die Orte sind grund unterschiedlich. So ist also für jeden Geschmack etwas dabei und gerade wenn man dort im Urlaub war kann man sich nochmal sehr schön daran erinnern. Tolle Bilder, tolle Impressionen, macht definitiv Lust auf mehr.

Allgäu: Impressionen Ralph von Bordelius

Herausgeber: Ralph von Bordelius Verlag

Auflage Nr. 1 (21.11.2018)

Gebundene Ausgabe: 72 Seiten

Allgäu: Impressionen: In dem kleinen mehrsprachigen Bildband „Allgäu Impressionen“ werden die wichtigsten und schönsten Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und Ziele im Allgäu vorgestellt und präsentiert. Die ansprechenden Fotografien stammen alle vom Fotografen, Autor und Verleger Ralph von Bordelius und machen Lust auf diese schöne Region. Der Einleitungstext mit den wichtigsten Informationen über das Allgäu und eine Beschreibung zu verschiedenen Bildern sind mehrsprachig. Dadurch eignet sich das Büchlein mit Hardcover und im sympathischen kleinen Querformat (13,2cm x 20,4cm) perfekt als Geschenk für Freunde, Gäste und Geschäftskunden aus dem In- und Ausland.

8,5 von 10 wunderschönen Orten