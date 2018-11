Alles über Psilos: Ein Handbuch der Zauberpilze ist ein Buch aus dem Nachtschatten Verlag vom 1. September 2018.

Alles über Psilos: Ein Handbuch der Zauberpilze: Die Geschichte der ‘Magic Mushrooms’, der psychoaktiven Pilze, angefangen bei der Entdeckung der Pilze in Mexiko über die ersten psychedelischen Wellen der siebziger Jahre, die Europa nebst LSD auch die Psilos brachten, bis zur heutigen Situation der Smart Shops in Holland. Nebst eines verantwortungsvollen Umgangs mit Psilos zeigt der erfahrene Autor auch die Risiken und mögliche Nebenwirkungen auf. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Pilzsorten und eine fundierte Pilzzuchtanleitung runden dieses Fachbuch ab.

Ein total interessantes Buch für alle Pilzfreunde, sag ich mal. Okay, da muss ich selbst etwas schmunzeln, aber Spaß beiseite. Ich fand das Buch ziemlich interessant weil man hier jede Menge über psychedelische Pilze erfährt, die ja erlaubt sind, witzigerweise sind die Grundsubstanzen verboten. Hier lernt man alles über diese Art Pilze, wissenswertes bis hin zum Gebrauch. Interessierten kann ich das Buch sehr empfehlen, wenn ich auch gegen jede Art von Drogen bin, muss ich zugeben, dass der Drogenindex zeigt, dass Pilze weitaus weniger gefährlich sind wie Alkohol und Tabak, ausprobieren würde ich sie persönlich nicht, aber hier geht es ja um dieses Buch, was sehr gelungen ist und nicht um meine persönlichen Vorlieben. Also schaut hier einfach selbst mal rein.

Aus demselben Verlag kann ich euch außerdem das Buch Ekstatisches Erleben empfehlen: Ekstatische Erfahrungen gehören seit jeher zum Erfahrungsschatz der Menschheit. Sie treten zu allen Zeiten und in allen Kulturen auf. Dennoch unterlagen sie in westlichen Kulturen seit der Antike einem Ausgrenzungsprozess, der weltanschauliche und religiöse Gründe hat. Ihre Erforschung blieb entsprechend bruchstückhaft. Dieser interdisziplinär ausgerichete Band versammelt ein breites Spektrum von Beiträgen. In ihnen nähern sich die Autoren aus kulturgeschichtlichen, psychologisch-psychiatrischen, neurophysiologischen und anthropologischen Perspektiven der Mannigfaltigkeit ekstatischer Zustände. Auch psychotherapeutische Aspekte finden Berücksichtigung. Hinsichtlich der Vielfalt der behandelten Aspekte handelt es sich um eine der umfassendsten wissenschaftlichen Darstellungen des Phänomens Ekstase.

9,0 von 10 leckeren Pilzen