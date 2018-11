Alles Ist New York ist das neue Album von Daniel Caccia und Airforce1 (Universal Music) vom 9. November 2018.

Airforce1 (Universal Music)

Audio CD

Alles Ist New York von Daniel Caccia: New York City – die Stadt, die niemals schläft. Auf seinem Album lädt der charismatische Sänger Daniel Caccia zu einem Besuch in seinen ganz persönlichen little Big Apple ein. Unterstützt wird er dabei von dem Produzenten und Textdichter Frank Ramond, dem Arrangeur Wolf Kerschek und Musical Director Uwe Granitza – dem vielfach ausgezeichneten Dreamteam hinter dem phantastischen Erfolg des verstorbenen Pop-Superstars Roger Cicero. Ergänzt wird das Team durch den „Mozart von St. Pauli“, dem Erfolgskomponisten und Produzenten Martin Lingnau. Gemeinsam setzt man den Weg nun auf „Alles ist New York“ fort.

Daniel Caccia stellt damit seine ganz eigene Version eines deutschsprachigen Bigband-Sounds im Geiste großer Entertainer wie Frank Sinatra oder Charles Aznavour vor. Eine gelungene Mischung aus Pop, Soul, Swing und Jazz: Eingängige Pop-Melodien treffen auf eine mitreißende Komposition und eine tief unter die Haut gehende Stimme, die das Publikum in ihrer lässigen Eleganz in den Arm nehmen. „Alles ist New York“ ist eine Hymne auf die Lust am Leben. Auf die Freude. Und natürlich auf die Liebe, die keinen Luxus, keinen Glamour und keine teuren Statussymbole zum Glücklich sein braucht. Zurück zum Wesentlichen, zum Einfachen. Zu all dem, was wirklich wichtig ist.

Ich hatte mich nachdem Roger Cicero verstorben war schon gefragt, wann wohl jemand in seine Fußstapfen treten wird. Das Musikgenre hat ja durchaus seine Fans gehabt und war auch für mich oft angenehm zu hören. Daniel Caccia hat sich dem angenommen und arbeitet sogar mit den Produzenten von Roger Cicero zusammen. Wer also die Musik von Roger Cicero mochte, wird auch die Musik von Daniel Caccia mögen, behaupte ich einfach mal so, denn es ähnelt sich sehr, was auch okay ist, ich fand das Album gelungen, besonders der Titel “Alles ist New York” fand ich klasse, den Track hab ich sicher schon 5 Mal gehört heute, der geht mir gerade nicht aus dem Kopf, aber hört doch einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 Liedern zum mitträllern