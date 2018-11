Alles fließt: Der Rhein: Eine Reise. Bilder. Geschichten ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 15. Oktober 2018.

Alles fließt: Der Rhein: Eine Reise. Bilder. Geschichten: Warum ist es am Rhein so schön? Das fragen sich Elke Heidenreich und Tom Krausz und brechen gemeinsam zu einer Reise auf, ausgestattet mit Literatur über den Rhein, mit Notizbüchern und einem Fotoapparat. Beginnend bei den beiden Quellen des Rheins in den Alpen, gelangen sie wandernd, mit Auto und per Schiff auf eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt: „Wir wollten selber sehen, riechen, fühlen, hören, nachdenken, erfahren.” Sie finden Geschichten, Ahnungen und sehr persönliche Eindrücke, manchmal schön, manchmal unbequem und immer faszinierend. Mit ihren Betrachtungen machen Elke Heidenreich und Tom Krausz die Geschichte des über 1.200 km langen und sechs Länder durchfließenden Stroms lebendig und decken die zahlreichen Facetten seiner Gegenwart auf. …mehr lesen

Hochwertige Ausstattung mit Hardcover-Pac und 24-seitigem CD-Booklet inklusive zahlreicher Fotos von Tom Krausz.

Ich war sehr gespannt auf das Hörbuch, weil ich ein großer Fan des Rheins bin. Ich wohne im Norden Deutschlands, an der Weser, aber irgendwie hat es mir der Rhein angetan. Ich bin ziemlich oft in Köln unterwegs geschäftlich und verknüpfe das immer mit einem ausgiebigen Besuch es Rheinufers. Das ist so schön da, das muss jeder mal gesehen habe, deswegen habe ich zu diesem Hörbuch gegriffen, das eben so schön ist, im Grunde eine Liebeserklärung an den Rhein mit jede Menge Wissen noch dazu. Wer sich also für den Rhein, seine Geschichte und die Romantik interessiert sollte hier unbedingt reinhören, meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 Spaziergängen am Rhein