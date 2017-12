Alles Fake!: Politische Karikaturen 2017 ist ein Buch voller Karikaturen aus dem Schaltzeit Verlag von 2017.

Alles Fake!: Politische Karikaturen 2017: Dieses Jahrbuch versammelt die 200 besten Karikaturen des Zeichenjahres 2017 von Klaus Stuttmann. Treffsichere Satire mit schonungslosem Durchblick. Alles Echt! Great!

Ich liebe politische Karikaturen, denn kaum ein Gebiet kann man so schön übertrieben darstellen wie die Politik und damit dann auch noch den Geist für eigene Überlegungen öffnen. So schaffen es diese Karikaturen nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern vielmehr auch zum nachdenken. Manche sind so komisch, dass ich Tränen gelacht habe. Andere waren so heftig, dass das schon hart an der Grenze des guten Geschmacks ist, aber das macht politische Satire eben auch aus, wenn sich zwei Selbstmordattentäter am Sylvester mit Sprengstoffgürtel alles Gute fürs kommende Jahr wünschen. Das aber nur eine Darstellung von vielen sehr harten. Ich fand dieses Band insgesamt sehr cool, wie gesagt, er bringt zum lachen, zum tief durchatmen und nachdenken, das lohnt sich, also schau einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 politischen Karikaturen