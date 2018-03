Alles aus 1 Pfanne: Clever und schnell gekocht ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 19. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 7.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Alles aus 1 Pfanne: Clever und schnell gekocht: Nach einem langen Arbeitstag noch ein anständiges warmes Essen auf den Tisch zu bringen, zwischen Hausarbeit, Pflaster auf Wunden kleben, Gute-Nacht-Geschichte erzählen und Geburtstagspartys veranstalten, kann eine Herausforderung sein. Dieses Buch zeigt in 70 Rezepten, wie es dennoch geht. In nur einer backofentauglichen Pfanne lassen sich durch clevere Kochtechnik einfache, schmackhafte, vollständige Mahlzeiten zubereiten, die im Handumdrehen auf dem Tisch stehen. Selbst in der ganz normalen Hektik eines Wochentags und auch dann, wenn die Kinder ungeduldig am Rockzipfel hängen.

Ob Pfannen-Lasagne, Boeuf Stroganoff oder Käse-Risotto, ob Bananenkuchen, Brownies oder Schokoschnecken – alle Rezepte kommen ohne schwierig zu beschaffende Zutaten und ohne lange Erklärungen aus. Zudem sind sie ohne weiteres Kochgeschirr und damit ohne viel Geschirrspülen machbar. Ideal für den Familienalltag und für Vielbeschäftigte mit wenig Zeit zum Kochen.

Das ist genau ein Buch für mich, denn ich arbeite meistens 10-12 Stunden am Tag und habe selten Lust auch noch aufwendig für mich zu kochen, ich lebe alleine. Daher gibts oft was schnelles und meistens ungesundes. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie ich mir das vereinfachen könnte und habe mit diesem Buch eine Lösung dazu gefunden, die ich dir sehr empfehlen kann. Die Rezepte gehen vielleicht nicht alle sehr schnell, sind dafür aber sehr einfach gemacht und man hat wenig Abwäsche.

7,5 von 10 leckeren Rezepten