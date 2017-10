Alles auf 1 Blech: Clever im Ofen gegart ist ein Kochbuch aus dem AT Verlag von 2017.

Alles auf 1 Blech: Clever im Ofen gegart:Ofengerichte haben viele Vorteile, die sich dieses Kochbuch mit vielen Rezepten für leckere Ofengerichte zunutze macht. Die Gerichte sind schnell und einfach zubereitet und lassen sich gut vorbereiten. Darum eignen sich Ofengerichte hervorragend für den Alltag, um für die Familie zu kochen oder auch für Freunde. Und das Beste: Für die Rezepte in diesem Kochbuch benötigen Sie gerade einmal drei Ofenformen ein Backblech, eine Bratform und eine Auflaufform. So entsteht kaum Aufwand für den Abwasch.

Eigentlich eine einfache Idee, alles auf ein Blech schmeißen, in den Ofen und warten bis es fertig ist. Das muss dann nicht immer eine TK Pizza sein, das können richtig leckere Sachen sein, was ich bisher gar nicht so gedacht hatte, denn wenn ich ehrlich bin, habe ich mir noch nie wirklich was anderes im Backofen gemacht als TK Pizza. Ich muss dazu sagen, dass ich alleine lebe und meistens Essen gehe oder Brot esse am Abend. Weil ich eben keine Lust habe viel einzusauen und groß zu kochen, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. Dieses Buch zeigt wie einfach es geht, was wirklich leckeres zuzubereiten, was dazu auch noch mega einfach ist, genial, wenn ihr mich fragt. Schaut es euch unbedingt an, ich werde nachher erst einmal losfahren und mir so eine Form kaufen.

8,0 von 10 gebackenen Speisen