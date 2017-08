Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln ist ein Fantasy Film mit u.a. Johnny Depp und Mia Wasikowska von Walt Disney aus dem Jahr 2016.

Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) hat die letzten Jahre damit zugebracht, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und über die sieben Weltmeere zu segeln. Wieder zurück in London findet sie einen magischen Spiegel und kehrt in die fantastische Welt von Unterland zurück. Dort trifft sie auf alte Bekannte: das Weiße Kaninchen (Michael Sheen), Absolem (Alan Rickman), die Grinsekatze (Stephen Fry) und natürlich den Verrückten Hutmacher (Johnny Depp), der aber nicht mehr er selbst ist – er hat sein Mehrsein verloren. Um ihn zu retten, schickt die Weiße Königin (Anne Hathaway) Alice los, nach der Chronosphäre zu suchen, einer Metallkugel im Inneren der Großen Uhr, von der alle Zeit ausgeht. Auf ihrer Reise in die Vergangenheit trifft Alice auf Freunde – und Feinde – in verschiedenen Stadien ihres Lebens. Es ist ein gefahrenvoller Wettlauf mit der Zeit, um den Verrückten Hutmacher zu retten, bevor sein letztes Stündlein geschlagen hat… im wahrsten Sinne des Wortes!

Endlich läuft der Film auf SKY, ich hatte lange gewartet diesen endlich zu sehen, denn ich war so begeistert von dem ersten Teil, den hatte ich damals im Kino in 3d gesehen. Auch Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln war wieder mehr als gelungen, es ging um das Thema Zeit und hatte am Ende eine tolle Zusammenfassung, die man sich öfter mal vor Augen führen sollte, man kann die Vergangenheit nicht verändern, man muss mit den Dingen leben können. Der Film war spannend, unterhaltsam und hatte sehr witzige Stellen, eben wie man es aus dem ersten Teil auch gewohnt war. Dazu unglaublich kreativ, schaut ihn euch unbedingt an, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 Hasen die keine Zeit haben