Alex – Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Dragomir Mrsic, Rakel Wärmländer und Anja Lundqvist von Polyband/WVG aus dem Jahr 2017.

Alex - Staffel 1 [2 DVDs] Polyband/WVG (28.09.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 263 Minuten

Dragomir Mrsic, Rakel Wärmländer, Anja Lundqvist, Jerker Fahlström, Susanne Thorson

Deutsch, Schwedisch

Letzte Aktualisierung am 20.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Alex – Staffel 1: Spielst du nach den Regeln oder legst du diese zu deinen Gunsten aus? Alex ist Polizist und hat sich für letzteres entschieden. Irgendwo auf halber Strecke hat er sich dabei aber gehörig verzettelt…

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Kleine Gefälligkeiten der Mafia gegenüber, wurden langsam aber sicher zu einem riesigen Strom aus Korruption und Gewalt, von dem nicht zuletzt er mit am meisten profitiert hat.Als Alex‘ Co-Detektiv und Partner unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, beginnt sein Lügenkonstrukt langsam einzustürzen. Fieberhaft versucht Alex, seine Verbindungen zur Mafia zu kappen und die vorhandenen Spuren zu verwischen, aber für beides ist es bereits zu spät: Seine einstigen „Freunde“ entführen seinen Sohn, um ihn zu einem letzten Job zu zwingen. Doch sie haben die Rechnung ohne Alex gemacht, der anfängt, Feuer mit Feuer zu bekämpfen …

Eine klasse Serie, so richtig düster und bedrückend von der ersten bis zur letzten Folge. In der ersten gab es am Ende gleich eine Szene, die so heftig spannend war, dass ich die Luft abgehalten habe, was echt selten vorkommt bei Filmen oder Serien. Im weiteren Verlauf wurde es dann noch krasser und heftiger. An Spannung ist die Serie kaum zu toppen, daher meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 Mafiabossen