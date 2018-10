Alarmstufe: Rot ist ein Actionfilm mit u.a. Steven Seagal von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1992.

Blu-ray, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 98 Minuten

Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Patrick O'Neal, Erika Eleniak

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Alarmstufe: Rot: Auf einer Feier des Nuklearkreuzers Missouri entpuppen sich die Gäste als Terroristen. Brutal nehmen sie das Schiff unter Kontrolle, um in den Besitz der Atomraketen zu gelangen. Doch keiner hatte mit Elitekämpfer Casey Rybak gerechnet. Ein mörderischer Kampf auf hoher See beginnt …

Ich glaube diesen Film kennt beinahe jeder von euch, zumindest solltet ihr das, denn Alarmstufe:Rot ist der beste Seagal Film von allen. Mittlerweile ist dieser über 25 Jahre alt, macht aber immer noch jede Menge Spaß, denn man sieht ihm sein Alter nicht unbedingt an. Was man bekommt ist klar: Jede Menge Action. Für mich spannend an dieser Version ist: Sie ist uncut, das war lange Zeit schwierig zu bekommen, jetzt gibt es diese Uncut Version endlich auch auf Blu-ray, für jeden Filmfan ein Highlight und ein Pflichtkauf.

9,0 von 10 Schiffsköchen