Alarmcode 112 ist eine Serie mit u.a. Ingo Hülsmann, Bernhard Bettermann, Oliver Clemens, Ralf Wolter und Kurt Schmidtchen von Pidax film aus dem Jahr 1996.

Letzte Aktualisierung am 1.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Alarmcode 112: Berlin Neukölln, Feuerwache 51. Das ist der neue Arbeitsort von vier jungen Feuerwehrmännern. Lukas, einer von ihnen, kommt gleich beim ersten Einsatz tragisch ums Leben. Dies ist nur eine von vielen Herausforderungen, denen sich Dennis, Konrad und Jan-Peter stellen müssen. Immer wenn der Alarmcode 112 gewählt wird, sind die Männer aus Pech und Schwefel zur Stelle. Ihr Motto ist „Man muss das Feuer lieben, um es zu bekämpfen“. Unterstützt werden die Jungs von ihrem Chef Kalli, Zugführer Horst und Oberbrandmeister Erwin.

Eine Mischung aus Action und Reality bietet diese ZDF-Serie rund um die Aufgabengebiete der Feuerwehr: Retten, Löschen, Bergen und Beschützen. Die Darsteller begleiteten als Vorbereitung auf die Reihe echte Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen, über Monate hinweg lebte das Drehteam sozusagen in der Feuerwache. Spannende Unterhaltung, die im Herbst 1996 erfolgreich im Vorabendprogramm lief.

In den 90er Jahren war ich Jugendlicher, ich war so 16 oder 17 Jahre alt und habe mich sehr für die Feuerwehr interessiert, doch diese Serie ist irgendwie völlig an mir vorbei gegangen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass diese Serie damals dafür verantwortlich war, dass viele Jugendliche eben zu Feuerwehr gegangen sind. Ich finde es auch komisch, wenn ich mal drüber nachdenke, wie wenig man der Feuerwehr bedenkt. Man nimmt das so als selbstverständlich hin, dabei machen die Menschen freiwillig ihre Arbeit und helfen und aus Uneigennützigkeit, dafür sei hier einfach mal danke gesagt. Die Serie selbst ist klasse, viel Abenteuer, viel Action, aber auch viel Geschichte um die Personen drumherum. Ich könnte mir vorstellen, dass genau so eine Serie auch heute noch viel Erfolg haben würde. Daher meine klare Empfehlung, schaut hier doch einfach mal rein, es lohnt sich, mir hat die Serie viel Spaß gemacht.

8,0 von 10 Löschfahrzeugen