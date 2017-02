Alaaf you – Die Jecken feiern und filmen am 22.02.2017 um 23:25 Uhr im WDR

Alaaf you – Die Jecken feiern und filmen: Straßenkarneval, wie es ihn nur in Köln gibt – ein einziger Rausch. Die feierwütige Meute gehört genauso dazu wie die Perspektive der Polizei, der Sicherheitsdienste und der Reinigungsfirmen. Sie alle tragen dazu bei, dass die Fünfte Jahreszeit immer wieder aufs Neue ein unvergessliches Erlebnis wird. ALAAF YOU bildet all dies ab und zeichnet sich dabei durch seine einzigartige Machart aus. Mithilfe einer eigens programmierten App konnten die Kölner Karnevals-Jecken ihre persönlichen Erfahrungen filmen und teilen. Erstmals sind sie nicht nur Statisten, sondern wurden selbst zu Filmemachern.

Ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin großer Fan vom 1. FC Köln, aber ich bin kein Fan vom Karneval. Beides gehört zwar irgendwie zusammen, aber ich kann mich mit diesem Karneval nicht anfreunden, das ist eine Welt die mir fern ist, zu der ich irgendwie keinen Zugang habe, daher habe ich mir diese Doku mal angesehen um die Menschen, die darauf das ganze Jahr warten zu verstehen, um eben auch einen Einblick zu bekommen was Karneval in Köln bedeutet. Ich fand diese Doku interessant weil sie wirklich die Menschen zeigt, was zwar oft sehr Amateurhaft aussieht, aber so wie ich finde besser zeigt was Karneval bedeutet. Man fühlt sich da irgendwie mittendrin, nicht wie eine typische Doku, sondern wie ein Video das ein Freund über seine Freunde gemacht hat, ich kann das sehr empfehlen, bisher hatte ich noch nie so einen Blick in den Karneval und fast habe ich Lust bekommen… aber nur fast. Spaß beiseite, wer diese Stimmung wirklich erleben will, sollte hier reinschauen.

