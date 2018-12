al forno: Alles aus dem Ofen: Unkompliziert. Überraschend. Unwiderstehlich gut ist ein Kochbuch aus dem AT Verlag vom 24. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 4.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

al forno: Alles aus dem Ofen: »Für Ofengerichte sind alle Feuer und Flamme«, so Claudio Del Principe. Daher gibt er in seinem fünften Kochbuch seiner Liebe zu raffinierten Ofengerichten Ausdruck. Seine nicht nur herzhaften sondern auch herzerwärmenden Gerichte sind einfach unwiderstehlich. In diesem Buch präsentiert Claudio Del Principe die unterschiedlichsten Backofen-Rezepte mit diversen Techniken, Temperaturen und Timings. Der Experte bereitet alles im Backofen zu: von Snacks für zwischendurch über schmackhafte Vorspeisen, saftige Hauptgerichte und exquisite Desserts. Süßes und Salziges, gefülltes, belegtes oder gerolltes Gebäck, knackiges Gemüse, leckere Pastagerichte, herzhafte Gratins und unwiderstehliche Sonntagsbraten.

Mit derselben Sorgfalt und Hingabe, die schon sein Kochtagebuch »a casa« auszeichnet, wendet er sich in »al forno« verlockenden Rezepten aus dem Backofen zu. Auch hier singt er ein Loblied auf die Langsamkeit und das entspannte, hingebungsvolle Kochen. Und präsentiert nicht nur raffinierte Ofengerichte, sondern beglückt den Leser auch mit seinen pointierten Küchenreflexionen. So wird dieses Buch auch für weniger passionierte Köche zum Lesevergnügen der besonderen Art.

Die Bilder hier in diesem Buch sind fantastisch. Ein richtig hochwertiges Kochbuch, denn neben abwechslungsreichen Rezepten sind diese auch noch wunderschön präsentiert. Für mich ist das sehr wichtig, dass ein Kochbuch eben auch einen Stil hat, der mir gefällt, dann macht das Rezepte raussuchen einfach mehr Spaß. Und ja, ich erwähne es noch einmal, die Bilder zu den Rezepten sind einfach toll. Hochaufgelöst und man bekommt sofort Lust das nachzukochen.

10 von 10 leckeren Rezepten